Pascal ONOMU (PASCAL BIENVENU HONOMOU)

Bénéficiant dun Master I en Comptabilité Contrôle & Audit de lUniversité

Catholique de lAfrique de lOuest de Conakry, jaccumule plus de six (6) années

dexpérience dans le domaine de la comptabilité et de laudit interne. Je peux

effectuer de façon autonome les missions daudit interne de tous les départements,

section et agence de la banque dans laquelle je travaille actuellement. Jai

considérablement amélioré mon approche daudit sur la base du risque. Je sais

élaborer et mettre en place une procédure. Je peux conduire des investigations,

conduire des inventaires de stocks et dimmobilisations et faire des réconciliations.

Par ailleurs je dispose de bonne expérience en tant que comptable en Cabinet

daudit, société de télécommunication, société de production et de prestation de

services. Jai également fourni des prestations de conseil en conformité à une

structure de change et transfert dargent.



je suis également entrepreneur.