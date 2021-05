Pascal PASCAL (DELAROCHE)

J'aime beaucoup collaborer avec mes employées et mes clients , me montrer particulièrement brillant dans l'art de tisser des liens avec l'autrui et de nouer des alliances. Ces compétences me permettent de dévélopper ma base de clients , qui apprécient de conclure avec moi des affaires. J'aime beaucoup la communication avec les clients et l'accueillir chaleureusement et lui accorder l'espace nécessaire pour évoluer avec moi. Je me distingue toujours par mes capacités à établir des stratégies et parvient toujours à accomplir les tâches qu'on me permet. Je suis particulièrement efficace lorsque je travaille.

J'aimerai me faire des clients et des fournisseurs avec qui je pourrai travailler et multiplier nos affaires.

Il arrive que des découvertes soient capables de nous mener sur le chemin d'autres révélations qui avec le temps , aboutissent à des synergies étonnantes.

Je suis passionné par beaucoup de chose, le travail, les valeurs humaines, le contact, la nature, les animaux. J'aime le respect mutuel , la création simple de la communication et du contact humain, le dialogue. Découvrir des nouvelles choses et de nouvelles expériences de la vie.