Pascal PASCAL PASCAL DEFFRY (DEFFRY)

Responsable de maintenance opérationnelle des équipements en industrie papetière à feu continu dans le respect de la sécurité, de la qualité, des délais, des coûts et des exigences environnementales

Fiabilisation, disponibilité des outils de production. Gestion de plan de maintenance. Gestion des stocks pièces de rechange. Management des systèmes. Gestion des travaux neufs

Gestion d’une équipe tous corps d’état pour l’organisation, préparation et la coordination d’intervention de maintenance

Expertise technique et analyse des dysfonctionnements



Mes compétences :

Variation de vitesse

Management opérationnel

Management des systèmes

Habilitation électrique

Automatisme

Maitrise de l'énergie

Electrotechnique

Gestion de la production

Mécanique

Hydraulique