Pascal PEYRE

Suite à des études d'Ingénieur Réseau & Télécom, j'ai rejoint la société CIR en 1998 pour accompagner le développement du Système d'Information (SI) d'une Société Familiale ainsi que la croissance régulière de l'effectif.



Depuis Juillet 2011, j'ai intégré la société Verdié Voyages où j'y occupe le poste de Directeur des Systèmes d'Information où mes principales missions sont :

- Urbaniser le système d'information afin de disposer d'une infrastructure informatique souple et évolutive.

- Définition du schéma directeur du Système d'Information

- Pilotage de l'organisation et des ressources humaines du SI,

- Gestion du budget IT,

- Management de la performance et de la sécurité du SI.



Mes compétences :

WEB

Base de données

As400

Linux

PHP

RPG ILE

Apache

IIS

Réseau

PostgreSQL

Chef de Projet

Développement

Management