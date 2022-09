Pascal PLEIGNET

Bonjour,

je suis issu d'un cursus technique: CAP, BEP, bac pro mention bien, BTS et je suis entré dans la société en 1998 dans laquelle je fais toujours partie.

Commençant par effectuer une maintenance des moyens de production j'ai rapidement évolué vers un poste de progrès/développement puis ai rejoint l'équipe industrialisation où j'ai géré d'innombrables projets.

Depuis 12 ans je me suis orienté vers la Chine où nous avons une filiale qui s'est considérablement développée et qui est un axe fort de notre business plan. Aujourd'hui je suis "Industrialization manager" de nos sites de Guangzhou et Suzhou où j'ai créé 2 équipes de 9 et 6 personnes et également développé la sous-traitance locale.

J'attache une importance particulière aux relations humaines dans lesquelles je sais déceler les points forts et faibles de chacun, me permettant ainsi de fédérer mon équipe afin d'en tirer le meilleur.

J'ai des connaissances solides en mécaniques, électricité, conception produit comme processus d'assemblage et des notions en automatisme ce qui me permet d'orienter tant nos chefs de projets et designers que nos sous-traitants.

Les notions de coût, qualité et délai me sont coutumières et mon objectif est de les respecter étant formaté par le secteur exigeant de l'automobile.

Je suis direct, franc, efficace, je parle un anglais de très bon niveau et j'ai un sens aigu de la communication, des atouts indéniables pour satisfaire à ma fonction et à mon employeur.