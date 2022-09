Pascal POIRIER

Consultant eSourcing chez Synertrade



J'ai commencé ma carrière professionnelle en tant qu'acheteur industriel (3ans) puis en tant que responsable du Service Achat de la Mairie de Neuilly-sur-Seine (j'ai eu la chance de faire mes classes avec notre actuel Président...).

Après 5 années passées à la Mairie de Neuilly sur Seine, j'ai intégré la société Trade2B en février 2001. Trade2B a été crée en janvier 2000 en Allemagne et en juin 2000 en France. Trade2B proposait des outils web dédiés aux achats : principalement appel d'offres et enchères inversées.

En 2005 Trade2B et Synerdeal ont fusionné pour donner naissance à Synertrade.

Je suis aujourd'hui Consultant eSourcing avec une spécialisation et une expertise sur les enchères inversées (je suis Product manager du module enchères)



Mes compétences :

Achat

E-sourcing

Enchères inversées

ESourcing

SRM