Administrateur système orienté « back-end », j’ai acquis en 2017 le titre de « Concepteur Réalisateur Web » orienté « front-end » afin de me rapprocher d’un profil « full-stack » concernant les technologies Web. Cette formation qualifiante (RNCP niveau II) m’a permis de consolider mes connaissances et acquérir de nouvelles compétences dans les domaines de l'infographie, le web-design, le développement, l'intégration et la gestion de projet.



Situées dans le prolongement direct de mon parcours professionnel (systèmes et multimédia), ces nouvelles compétences me permettent désormais d'appréhender toutes les facettes de la conception et la réalisation Web que je peux rapidement mettre en œuvre dans le cadre de projets Internet ou Intranet. Portfolio : http://pascal.ramos.ltd



DOMAINES DE COMPÉTENCES :



- Administration systèmes sous GNU/Linux (RHEL, CentOS, Ubuntu)

- Déploiement en environnement virtualisé (VMware, Xen, Proxmox)

- Développement d'applications Web (Linux/Apache/MySql/Php)

- Administration de boutique en ligne (Prestashop, WooCommerce, Magento)

- Mise en place de systèmes de gestion de contenu (WordPress, Joomla, Drupal)

- Installation de Blogs, Forums, Wiki (Dotclear, PhpBB, MediaWiki)

- Solutions de sauvegarde et de supervision (Bacula/Nagios)

- Gestion de serveurs d'authentification (Ldap/Kerberos/Radius)

- Mise en place de fermes de calcul (Blender, LuxRender)

- Habilitable CD/SD



Missions effectuées : IBM, Labinal, Total, Défense, Siemens, Motorola, Airbus, Astrium, Air France, Safran, Pierre Fabre, EDF...



Mes compétences :

Php

Shell

Webmaster

Apache

Unix

Ntic

Linux

Lamp

Html

Informatique