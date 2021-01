Pascal ROBERTS

COMPÉTENCES FONCTIONNELLES

- Industrie

- Grande Distribution

- Secteur Bancaire

- Comptabilité - Finance



COMPÉTENCES TECHNIQUES

- Systèmes : AS400

- Bases de données : Access, DB2

- Langages : GAP, CLP, Assembleur 68000,Sab 80C585, DSP, TMS320C5x, RPG III et IV (AS400)

- Outils : Matlab, Labview, Labwindows, Optimas, Excel, Works

- Progiciels : TrustedLink, Jetform, CodeSoft, JDE (AS400), Anaël Finance, Iris Finance



COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES



Responsable TMA - Chef de Projet dune TMA au forfait et régie

- Gestion déquipe, des ressources, pilotage (11 personnes en moyenne).

- Gestion des budgets.

- Gestion des facturations.

- Gestion des demandes.

- Gestion des indicateurs.

- Gestion et réalisation de projet



Chef de Projet - Responsable de domaine

- Gestion déquipe, pilotage (6 personnes en moyenne).

- Gestion de projet, Planification des demandes (projets, demandes évolutives, demandes correctives), réalisation.

- Suivi opérationnel des demandes

- Suivi des indicateurs.

- Expertise fonctionnelle, analyse.



Référent Fonctionnel Adjoint - Analyste Développeur

- Gestion déquipe, pilotage (2 personnes en moyenne)

- Etudes des demandes (projet), Gestion et réalisation de projet

- Suivi des jalons, des indicateurs

- Expertise fonctionnelle, analyse, développement.



Mes compétences :

As400

Informatique

TMA

RPG ILE

CLP

Developpement sur AS400

Query

SQL

RPG