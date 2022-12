Pascal SCLAFER

Je suis ingénieur en electronique, RF et traitement du signal en Freelance. J'ai 6 ans d'expériences dans le domaine.



Mes compétences:

- Electronique Baseband.

- Electronique RF

- Traitement du signal

- Design de cartes

- Bancs de tests

- Industrialisation





De plus, je possède l'agrément Credit Impôt Recherche



N'hésitez pas à me contacter pour toute proposition de mission au forfait ou en régie.

06.22.99.11.34

http://ingenieur-electronique-freelance.sclafer.com



