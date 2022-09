Pascal SYNERCOM (FAUCON)

Après un début de carrière dans le Groupe pétrolier Shell France , j'acquiert à 33 ans Ouest Incendie, en Bretagne, que je revend au constructeur dextincteurs Eurofeu.

Dans ce groupe, j'ai en charge la croissance externe et réalise 3 acquisitions.

A 44 ans, j'acquiert un centre daffaires à Aix en Provence et crée en 2005 un réseau de franchises dans lefficacité énergétique de la maison. En 2015, je rejoint le réseau Synercom France pour représenter cette enseigne en Région SUD-EST.



Spécialiste de la transmission d'entreprise, nous réalisons chaque année plus de 40 transactions.