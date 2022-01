Pascal TAILHANDIER

J'aide les gens à payer moins d'impôt !



Je les aide aussi avec de bons placements à se constituer un patrimoine pour préparer et mieux vivre leur retraite ! (*)



Par ailleurs, je développe en France et en Outre-mer, une équipe de gestionnaires de patrimoine, futurs spécialistes du Marketing Relationnel ; Indépendants sans être jamais seul, mon rôle est de les aider à développer leur activité, de leur transmettre ce qui l'a été pour moi et de faire en sorte qu'ils s'épanouissent dans l'accompagnement de leurs investisseurs.



Ce sont trois des facettes de mes métiers qui ont beaucoup de sens pour moi !



L'écoute, l'empathie et la qualité de la relation sont indispensables pour réussir sur un marché porteur où le conseil d'expert est plus que jamais essentiel. Etre à leur côté (investisseurs et consultants) en privilégiant le temps long, est pour moi le plus important !