Spécialisé dans l'étude, la réalisation et la programmation de circuits embarqués à base de micro-contrôleurs, et après un passage dans la gestion de petites entités commerciales, je me suis tourné vers l'enseignement depuis 2008.



Mes compétences :

Electronique

Logique

Mesure Physique

Microcontroleur

Physique