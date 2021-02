Pascal THEBLINE

En poste depuis 20 ans dans les pays d'Europe Centrale, j'ai développé une forte expertise dans le management d'usine ainsi que la création d'entreprises en République Tchèque et en Pologne.

Création de nouvelles usines, mise en autonomie des sites, gestion de projet (produit et process), transfert de technologie, développement commerciale et relocalisation des fournisseurs.



Mes compétences :

Automobile

Ferroviaire

Supply Chain

Plasturgie

Management et gestion de projet

Negociation

Anglais

Tchèque

Polonais