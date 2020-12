Pascal VERDELET

Praticien Hypnose Eriksonienne et humaniste,Pnl

Et coaching personnel



Particuliers, Adultes et enfants, Entreprise, associations

Séances, Cours, Ateliers, Formation, développement personnel, atelier relaxation au travail, ( pour apprendre à se libérer du stress, de la fatigue, des tensions , favoriser la concentration et la mémoire ....) atteinte d objectifs et séance arrêt tabac, perte poids, addictions, phobie, peurs , deuil,

Spécialités: Hypnose eriksonienne et humaniste, pnl, shiatsu, thérapies psychocorporelles,métamorphique,thérapies brèves, coaching,( harcèlement, addictions, arrêt tabac , perte de poids, insomnie, stress, anxiété,tensions corporelles, traumatismes, confiance en soi.... )

http://pausepourseretrouver.wix.com/verdelet

Praticien Shiatsu

Et Enseignant Tai chi chuan au Plessis trevise et noisy le sec



Mes compétences :



Coaching

Shiatsu

Développement personnel

Thérapies psychocorporelles

Thérapies brèves

Programmation neuro-linguistique

Relaxation

Hypnose Ericksonienne

Hypnose Humaniste

Arrêt tabac

Addictions, poids

Deuil, insomnie

Harcèlement moral

Traumatismes

Insomnie

Confiance en soi et Estime de soi

Gestion du stress, anxiété

Retrouver le bien etre

burn out , anxiete, stress

Atteinte d objectifs, changement professionnel

Evolution personnel et professionnel

Reussite examen

Accompagnement vers le changement