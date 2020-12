Pascale CHABAL

Cheffe d'entreprise et formatrice, je conseille les entreprises et collectivités dans leur transformation numérique. Depuis l'audit des besoins, aux choix des outils adaptés, j'accompagne la mise en place du plan d'action numérique.

Spécialiste en communication digitale, je forme les entrepreneurs aux outils numériques et je leur crée des sites Internet sur mesure.



J'anime également plusieurs réseaux pros dans le territoire beaujolais et sur Villefranche.



Je suis aussi rédactrice web et administre plusieurs pages, blogs, communautés sur les réseaux sociaux.

Référencée Activateur Numérique par France Numérique (portail de la transformation numérique des entreprise).



Auparavant j'ai créé et co-dirigé un atelier partagé de fabrication numérique et un espace de coworking sur Arnas. J'animais en particulier la formation aux outils web (réseaux sociaux, emailing, créations graphiques...) et à la fabrication numérique (impression 3d, prototypage, découpe laser).



J'ai été assistante de direction du DAF au siège régional de DARTY pendant 10 ans, j'ai assuré de nombreuses missions parmi lesquelles : la gestion des dossiers sinistres RC et AUTO en relation avec les assurances pour les magasins, plateformes et sav.

J'ai également géré l'ensemble du parc auto régional (+230 véhicules) ainsi que les relations commerciales/ appel d'offres nationaux avec les partenaires auto. Je m'occupais également des dossiers litigieux et de certaines relations avec les partenaires financiers.



Mes compétences :

Formation informatique

Animation de formations

Outils web

Réseaux sociaux

Création de site Wordpress

Bureautique

Formation professionnelle

Impression numérique

Webmarketing

Internet

Microsoft Word

Microsoft Excel 2010

Impression 3D

Modélisation 3D

Microsoft PowerPoint