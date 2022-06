Pascale KACED (POUYAUD)

Diplômée d'un master en Executive coaching en 2011, je me suis spécialisée sur les problématiques d'estime de soi, de confiance en soi. J'anime des ateliers en entreprises mais aussi des conférences pour expliquer le fonctionnement de l'estime de soi, comment la développer et l'entretenir.

Je propose des séances individuelles de coaching pour adolescent, jeune adulte et adulte à domicile ou dans mon cabinet.