Pascale PASCALE BAU (BAU)

Ma curiosité, mes attentes et les opportunités qui se sont présentées m'ont amenée à construire un parcours professionnel atypique.

Investie dans chacun de mes postes au sein de diverses structures, de la toute petite entreprise au groupe international, de la société d'édition au groupe pharmaceutique, j'ai su m'adapter aux différentes organisations et missions confiées.

Dynamique et fiable, mon esprit d'analyse et mon sens de l'organisation m'ont permis de traiter, tout au long de ma carrière, des dossiers exigeants de par leur complexité ou leur volume, de manière efficace, dans le respect des règles et procédures en vigueur.

Prête à relever de nouveaux défis, je suis à la recherche d'un poste stimulant me permettant d'exprimer pleinement mon potentiel au travers de missions enrichissantes et variées.