Pascale PAULUS

Bonjours, je suis architecte d'intérieur, installée à Salon-de-Provence.



« LArchitecture est un métier de passion. Chaque projet est unique et se veut le reflet de lâme de ses propriétaires. »



Très à l'écoute de mes clients, je vous guide dans votre projet privé ou professionnel de la création à la réalisation complète de ce dernier.



Envie de donner une nouvelle ambiance à votre intérieur? Envie de redessiner les volumes de vos espaces privés ou de travail ?



Que ce soit pour un conseil sur la couleur, l'éclairage, le choix du mobilier ou pour une rénovation complète, je vous accompagne dans votre projet afin de construire dans le respect de votre identité et de votre mode de vie un nouvel espace.

En 10 ans de travail et de relations, j'ai su bâtir une équipe d'artisans, qualifiés et passionnés eux aussi par leur métier, sur laquelle je peux compter.



Soucieuse de l'écologie, je travaille avec des produits respectueux de l'environnement et de la santé.



PARTICULIERS &PROFESSIONNELS



- Conception et réalisation de projet. Coordination & Suivi de chantier.

- Aménagement intérieur.

- Décoration - création de mobilier sur mesure.

- Conseils & couleurs.

- Home staging.



Au plaisir de vous rencontrer