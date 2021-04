Pascale PISSOCHET

Médecin Addictologue Praticien Hospitalier, service d'Addictologie du CHU de Nancy



Responsable de l’Équipe de Liaison et de Soins en Alcoologie du CHU



Acteur de Prévention de la Santé dans le secteur médico-psycho-social, scolaire, universitaire, professionnel...



Travail en réseau avec le secteur social, éducatif et associatif....



Chargée d'Enseignement Universitaire et dans divers milieux médicaux et paramédicaux



Médecin Investigateur dans la Recherche Clinique





Centre d'Intérêts :

- Addictologie & Alcoologie

- Médecine Polyvalente Hospitalière

- Recherche Clinique - Enseignement

- Stress, Productivité et Motivation en milieu professionnel

- Thérapie Cognitivo-comportementale

- Syndrome de fatigue chronique et fibromyalgie

- Handicap et souffrance psychologique

- Réseau Lorrain sur les violences conjugales

- Enfance maltraitée & Aide à la Parentalité

- Jeunesse et Éducation et Insertion

- Social : Précarité - Intégration & Réinsertion socio-professionnelle

- Actions Citoyennes et Transculturelles pour l’Intégration et la Valorisation des Étrangers



Mes compétences :

Addictologie

Santé

Social

Recherche Clinique

Prévention