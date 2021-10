Pascale VAIDIE

Mars 2017 à Juillet 2021 - Office Manager

Vulcain - banque daffaires (5 associés + 15 salariés) - Paris

Administratif / Secrétariat

Gestion des services généraux. N

RH (interface avec le prestataire paie)

Comptabilité (interface avec le cabinet comptable, le CAC, la banque)

IT et téléphonie (interface avec le prestataire informatique)



Mai 2005 à février 2017 - Office Manager

Ohana & Co. - banque daffaires (3 associés + 7 salariés) - Paris / New York

Administratif / Secrétariat

RH (Interface avec le prestataire paie)

Comptabilité (Interface avec le cabinet comptable)



Mai 2004 à Mai 2005 - Missions d'intérim pour Kelly Services

dont mission de 6 mois en tant quassistante administrative chez Quorum Expo, organisateur de salons - Issy-Les-Moulineaux



2002 à 2004 - Congé maternité puis congé parental



1992 à fin 2001 - Agent de voyage

Vacances Fabuleuses - Tour Opérateur - Paris

Agent de réservation forfaitiste (1996 à 2001)

Responsable service carnets de voyage (1992 à 1995)