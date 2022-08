Pascaline LECONTE

Après 20 ans dexpérience professionnelle dans la communication puis dans le tourisme daffaire, jai ressenti le besoin de passer à autre chose et de me diriger vers un métier plus passionnant au niveau relationnel et qui apporterait en même temps un plus aux personnes à la recherche de sens et de bien être personnel.



Après une formation de 2 ans de praticien en hippothérapie chez Procheval (Belgique), durant laquelle jai eu la chance de me former avec de supers partenaires équins et d'incroyables équitherapeutes/hippothérapeutes je pratique aujourdhui ce merveilleux métier dans la zone des Weppes (Haut de France).



De plus, afin délargir mon accompagnement auprès des différents publics, je me suis également formée en Equimotricité© auprès de Catherine Saublens.



MES APPROCHES :

Mon travail est basé sur 4 approches :

- LApproche sensorielle et relationnelle, qui tient compte des ressentis, émotions et perceptions que nous vivons dans linstant présent.

- La Rééducation soutenue par le cheval, qui permet de travailler sur les déficiences corporelles, motrices, langagières

- Léquitation adaptée, qui permet aux personnes en situation de handicap dapprocher la monte à cheval avec un rythme et une méthode plus souple. Pour celles qui le souhaitent, cela peut être une étape avant daccéder à lapprentissage de léquitation (dispensé par des professionnels de lenseignement en équitation)

- La Thérapie avec le cheval qui nous offre un regard nouveau sur nous-même et notre environnement, nous aide à travailler avec nos émotions et reprendre confiance dune façon enrichissante et originale.





Mes valeurs :

- Respect de la personne dans son entièreté

- Être dans lêtre avant le Faire

- Bien-être et respect du cheval

- Présence, écoute et confidentialité



Mes certifications :

- Equithérapeute formée durant 2 ans et certifiée par Procheval.be

- Equimotricienne© formée et certifiée par Catherine Saublens

- Galop 6 en équitation (Validé par la FFE)

- Savoir 1 et 2 en équitation éthologique (validés par la FFE)