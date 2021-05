Pasco DENIS

Responsable de réseau depuis plus de 10 ans ,Je suis avant tout un commerçant qui travaille en étroite collaboration avec mes équipes an appliquant un management d'exemplarité.



Mon parcours s'articule autour de 3 axes :

1:GESTION DU PERSONNEL ( recrutement , formation, suivi , développeur de compétence)

2:GESTION DES INDICATEURS ( CA , PM , IV , TT)

3:GESTION DES STOCKS et ANALYSE



Homme de terrain , je suis à l'écoute du marché afin de relever de nouveau challenge pour 2016.



Mes compétences :

Merchandising

Ressources humaines

Communication

Management opérationnel

Développement commercial

Management

Vente