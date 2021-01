Patrice BARA

Bara Conseil est un regroupement de DSI de transition/DSI Externalisés exclusivement Freelances, en portage salarial ou auto-entrepreneurs qui ont une expérience importante de DSI ou DSI adjoints, souvent dans des grands groupes.

Cela permet de proposer des consultants très expérimentés qui ont un état d'esprit d'entrepreneur, c'est à dire qu'ils sont sensibilisés aux problématiques des petites et moyennes entreprises, qu'ils ont une vision stratégique, un état d'esprit de production et qui savent se battre pour faire vivre et développer une activité.



Un fonctionnement en toute simplicité :

Vous exprimez votre besoin et Bara Conseil vous propose les CV disponibles les plus adaptés. La contractualisation se fait directement avec Bara Conseil et le client bénéficie ainsi d'un suivi commercial pendant toute la durée du contrat. Une hésitation entre 2 profils très intéressants et complémentaires ? Le client a la possibilité de changer de consultant* en cours de contrat pour avoir accès à d'autres expertises ponctuellement ou sur du long terme ou par simple envie de changement.



Bara Conseil c'est tout l'avantage de l'ESN sans l'arrière goût.



Bara-Conseil intervient au niveau de :

- l'architecture,

- des solutions logicielles,

- des contrats,

- de l'exploitation,

- des projets,

- des processus métiers

pour que l'outil informatique (Système d'Information) devienne rapidement un levier de développement pour votre activité et une source de profits.



La mise en oeuvre de la "Proximité Virtuelle", concept développé par Bara-conseil, permet aux entreprises de créer de nouveaux lien avec leurs propres clients et surtout avec ceux des concurrents.



La méthode de travail, basée entre autres sur la méthode Agile, permet une grande adaptabilité et réactivité de l'entreprise tout au long de ses projets de grande envergure, de sa transformation digitale, ou de son amélioration continue.



Bara-Conseil permet de développer un Système d'Information économique, productif et rentable. Les compétences techniques, la créativité et le pragmatisme permettent de proposer les évolutions du SI les plus pertinentes et au meilleur coût, notamment dans le cadre d'un projet de Transformation Digitale.



Bara-Conseil intervient également sur la partie management avec une méthode unique élaborée suite à 20 années d'expérience en management et testée de nombreuses fois et toujours avec succès.

Pas de suivi d’activité, pas de sentiment de "flicage", motivation et responsabilisation des collaborateurs sont les maîtres mots. Cette méthode, qui s'adapte à tous type d'activité et de départements, permet principalement de :

- Rassurer les collaborateurs et diminuer leur stress,

- matérialiser et optimiser l'activité d'un département/Service/direction,

- solliciter les bonnes compétences de chaque collaborateurs,

- d'aider les managers à identifier l'impact et arbitrer l'activité entrante,

- faciliter la délégation.



L'appartenance au réseau Cubexperts permet l'accès à un large panel de services de qualité afin de répondre à l'ensemble des besoins des clients.



Mes compétences :

ITILV3

Management de transition

Management d'équipe

Management projet

Réseau informatique

Conscience professionnelle

Pragmatisme

Stratégie digitale

Organisation

Audit

helpdesk

Microsoft Windows 2000 Professional

pôle Support

Unisys

SAN

Novell Netware

Network Appliance

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows

Microsoft Exchange Server

LAN/WAN > WAN

ITIL

IBM Hardware

HP Hardware

GroupWise

Encephalomyocarditis

DSL

Citrix Winframe

Citrix Metaframe

Cisco Switches/Routers

BlackBerry