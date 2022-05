Patrice BATMAN

Depuis quelques années, je produis et réalise des films d'entreprises en essayant de ramener dans cet univers un œil et une culture cinématographiques.

Peut importe le message, l'image a un sens, une forme, une essence, nous sommes les garants de ces traits de caractères et nous devons aider et guider le spectateur dans sa compréhension.



Mon expérience de l'image s'est enrichie avec une technicité plus pointue par mon action dans le groupe EuroDisney où j'opère sur une régie broadcast multicaméras HD. Utilisant des outils comme la KAHUNA de SNELL et le LSM d'EVS, mais aussi des logiciels de titrage comme XPRESSION.



Ma connaissance de la chaine de production audiovisuelle et ma maitrise d'outils à la pointe de la technologie me confèrent une aisance à évoluer dans ce milieu qu'est l'image.



L'image, notre image est importante, nous devons en prendre soin et la sublimer.



