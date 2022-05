Patrice BEAUCE

COMMERCIAL DANS L'AME A LA SORTIE DES SAPEURS POMPIERS DE PARIS EN 1988 J'AI OCCUPE UNE PREMIERE FONCTION D'ATTACHE COMMERCIAL AUPRES D'UN PETIT CABINET D'ASSISTANCE AUX REGLEMENTS DE SINISTRES PUIS AU BOUT D'UN AN J'AI INTEGRER LE LEADER FRANCAIS DANS CE DOMAINE. APRES QUELQUES ANNEES LE PDG M'A CONFIE LA RESPONSABLITE COMMERCIALE DU SERVICE AVEC LE MANAGEMENT DE 4 COMMERCIAUX. CETTE SITUATION A PARFAITEMENT FONCTIONNE PENDANT 10 A 12 ANS ET NOUS ETIONS ALORS LEADER SUR LE MARCHE FRANCAIS. PUIS L'ENTREPRISE A CONNUE DES DIFFICULTES ET LA DIRECTION A CHANGE PAR LE BIAIS D'UN RACHAT. J'AI DONC QUITTE CETTE ENTREPRISE EN 2001. ENSUITE J'AI INTEGRE UNE SOCIETE CONNUE OU J'AI FAIT DE LA DEMARCHE TERRAIN POUR TROUVER UN PANEL DE CONSOMMATEUR PRECIS ET CE JUSQU'EN 2011. JE SUIS DONC A LA RECHERCHE D'UNE FONCTION COMMERCIALE TERRAIN OU SEDENTAIRE SUR LA REGION PARISIENNE.



