Patrice BEC

Bonjour . .. je suis donc électricien n4 .. dans le bâtiment l industrie et travaux publics .. je suis a la recherche d un emploi en CDI ... dans une entreprise qui propose de faire du travail de qualité , ... si vous êtes une boite qui a du personnel qui travail avec une équipe de qualité .. et que en plus .. vous payer très bien les déplacements + vehicule ... alors appeler moi ...... en direct .... au 06.95.18.39.56 .. merci .... Mr patrice BECHU



Mes compétences :

Analyser écouter réfléchir agir