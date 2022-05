Patrice BÉDÉ

Compétences Techniques :



Infrastructure réseau CISCO : configuration de Switchs CATALYST et Routeurs CISCO (niveau ICND)



Virtualisation de serveurs : VMware Server – Xen - Virtual Server



Installation, configuration, administration des serveurs réseaux : Novell : 4.x, 5.x, 6.x

- Windows : NT4, 2000 et 2003 Serveur – Exchange 2003

- Unix : Linux (RedHat Entreprise, Debian ...) et BSD (FreeBSD)



Configuration de services TcpIp : serveurs WEB, et FTP - serveurs de messagerie SMTP, POP et IMAP - serveurs DNS et DHCP ..…



Déploiement, configuration, maintenance des postes clients :

- Windows : 98, NT4 Workstation, 2000 et XP Professionnal

- Unix : Linux (RedHat, Fedora, OpenSuse, Mandriva ...)



Programmation : VB et VBS, HTML et JavaScript



Bureautique : Pack Office Microsoft 2003 Professionnal – OpenOffice Versions 1 et 2



Anglais technique lu



Mes compétences :

Cisco

Linux

Windows

Formation