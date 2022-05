Patrice BEDU

Début de carrière dans l'industrie pétrolière en 1985 chez TOTAL Exploration (Paris), puis de 1990 à 1993 chez TRITON Europe (Londres) et finalement de 1993 à 2008 chez PEBERCAN (Montréal & La Havane). Employé comme Géologue de 1993 à 1999, puis Directeur Exploration de 2000 à 2006 et finalement Vice président Exploration de 2006 à 2008.

Depuis 2009 œuvre pour le développement des affaires d'une firme spécialisée en géotechnique et Environnement au Québec.



Mes compétences :

Communication

Gaz

Hydrocarbures

Management

Pétrole

Production

Géotechnique

Environnement