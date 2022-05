Patrice BERNOUD

DOMAINES DE COMPETENCES



• Mise en œuvre de démarche globale de sécurité

o Système de management de la sécurité de l’information (ISO27001)

o Analyse d’enjeux, appréciation et traitement des risques

o Définition de politique de sécurité de l’information

o Études d’architectures sécurisées



•Assistance à maîtrise d’ouvrage

o Assistance RSSI (législation, expertise technique, pilotage des audits, élaboration et mise en œuvre de méthode de sécurisation des projets)

o Consultation (Expression de besoin, rédaction de CCTP, choix de prestataires)

o Pilotage de projets



• Plan de continuité d'activité / Gestion de Crise

o Conception / Développement de plan de continuité d’activité

o Pilotage de la mise en œuvre de plan et test

o Audit de Plan de Continuité d’Activité



• Audits de sécurité

o Audits généraux de sécurité

o Audit de configurations

o Test d’intrusions internes et externes





Mes compétences :

Gestion de crise