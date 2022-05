Patrice BIACHE

Mob : 06.80.30.88.41

Mail : pbiache@free.fr



Vie maritale sans enfant

8 rue du stade

57730 Valmont



né le 28.06.1960



Responsable Commercial Export en Business to Business

35 ans d’expérience dont 29 à l’international

12 ans dans les composants électroniques passifs custom - 10 ans dans le courant faible - 7 dans la fibre optique- Allemand et Anglais courants



Regional Sales Director Corning Optical Communications



Novembre 2011 – ce jour

Mission:

En charge de clients et distributeurs Broadband sur les territoires Francais,Belges,Luxembourgeois,Israéliens ,Suisses ,Afrique du Nord & de l'Ouest pour les solutions Câbles optiques et "Connectivity" Corning en FTTH ,CATV et wireless jusqu'à fin 2016 , France - Benelux depuis 2017. 109 comptes télécom repris et réorganisés en 50 max.

Management d'un Territory Sales Manager couvrant l'Espagne,le Portugal,l'Italie,la Grèce, Chypre et Malte jusqu'à une réorganisation fin 2013 + 4 assistantes

Budget 2016 : 15 millions €/zone stratégique

Réalisations:

Budgets annuels globalement atteints depuis le début dans la fonction.



01.2011 - 11.2011 Territory sales manager Corning Cabelcon basé à Reims

En charge de clients et distributeurs Broadband sur les territoires Francais,Belges,Luxembourgeois et Suisses pour les solutions de connectique Corning

Budget 2011 : 6.5 million €/zone stratégique

Réalisations:

Budget 2011 atteint dans un environnement mature

Stratégie commerciale et marketing à 3 ans définie avec la direction

Nouvelle technologie FTTH présentée à tous les clients de la zone

01.2002 – 01.2011 Microspire SA Fabricant composants magnétiques bobinés – 57 groupe Exxelia / 1000 personnes.



Responsable Export : Microspire Sas au sein du groupe Exxelia



Missions :

Management de l’activité export (40 % du CA global)

Développement de nouvelles zones géographiques (USA, Inde…)partenariats industriels et commerciaux



Réalisations :

Recrutement de 15 nouveaux agents commerciaux

Objectifs dépassés chaque année dés 2004: 3.5 millions d’Euros (+ 10%);+ 350% en 9 ans

+ 35% de nouveaux clients grands comptes aéronautique et spatial

Recrutement et formation 2 assistantes commerciales



1999 – 09. 2001 Larisys – Systèmes de test automatique - Villé 67

Sales Manager Europe :



1996 – 1999 Eurelectric-Groupe Pirelli La Bresse 88 câbles et cordons électriques

Responsable Zone Alémanique – Pays de l’est :





1991–1996 Tonna Electronique – Canal + Reims 51

Antennes TV et réseau câblé



Responsable de zone Export :



1989–1991 Tonna Electronique – Canal + Reims 51

Antennes TV

et réseau câblé

Cadre Commercial Export :



1988 – 1989 : CICR

60170 Ribécourt

chaudronnerie



Cadre Commercial Export :



Mes compétences :

Business to Business

Ventes export

Stratégie à l'international

Business development

Vente de composants electroniques

Négociations à l'international