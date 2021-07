Patrice BIBAUT

WAT est une société d'ingénierie et un bureau d'étude



Notre métier :

• Délégation de compétences en ingénierie :

o Électrotechnique, Instrumentation, Automatisme, Informatique Industrielle, Robotique, Réseaux, Mécanique, Process…

o Ingénierie et Gestion de projets (Etudes, Maintenance, Travaux neufs, Transferts de Production, Suivi de construction….)

o Le Bureau d’études (CAO, DAO, études techniques,...)



• Forfait de Service/ Projets Clés en main :

o Conseil : Schéma Directeur, Etudes de faisabilité et d’investissements, Avants Projets sommaires et détaillés APS et APD, Cahier des charges fonctionnel, Accompagnement aux choix des solutions techniques.

o Ingénierie : Dossier de consultation, Etudes fonctionnelles et organiques, Management de projet, Etudes de réalisation et d’exécution, Rédaction des cahiers de tests.

o Prestations : Etudes Electriques et d’instrumentation, Développement et intégration des automatismes, des application IHM et de supervision, Informatique Industrielle, Test en plate-forme, Synchronisation Electrique, Mise en service Industrielle en France ou à l’export, Formation..



Notre terrain de jeux :

• Ingénierie d’industrialisation tant sur les produits que sur les moyens de production

• Ingénierie & étude sur l’automatisation et la conduite des équipements de production

• Audit et pérennisation des outils de production à court, moyen et long terme

• Ingénierie & étude de l’optimisation et de l’amélioration des cycles de production

• Maintenance des machines de production

• Formation des équipes de maintenance, d’exploitation



Mes compétences :

Supervision

Manufacturing execution system

Automatisme

Direction commerciale

Négociation commerciale

Développement commercial

Stratégie commerciale

Offres commerciales

Management commercial