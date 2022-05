Patrice BIDINGER

Bonjour,



Après avoir travaillé pendant plus de 20 ans en réalisant des études pour le monde du bâtiment, j'ai choisi de ré orienter mon univers professionnel vers le monde du transport.



Après avoir suivi une formation de plusieurs mois, je recherche à présent une entreprise qui accepte de m'accorder ma chance.



Je n'ai pas choisi cette formation au hasard et je possède divers atouts. Je parle anglais assez facilement et j'utilise word et excel sans difficulté.



Si vous pensez que je peux vous apporter mon aide, n"hésitez pas à me contacter.



Bonne journée....