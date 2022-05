Patrice BIHAN

Avec une expérience de 10 ans dans le domaine de la logistique et ayant travaillé pour une entreprise spécialisée dans la climatisation, mes compétences sont susceptibles de vous intéresser.



Ainsi, je suis en mesure de vous assister dans des tâches telles que la réception, le rangement, la préparation des expéditions, la gestion de stocks.



De plus, ma formation de perfectionnement en gestion et approvisionnement des stocks sur informatique est un atout majeur. Je serais donc heureux de mettre mes compétences à votre service.



Je me tiens à votre disposition pour vous exposer mes motivations, afin d’envisager ensemble une future collaboration.





Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Access