Patrice BLEAS

Professionnel passionné par la relation clientèle, j'ai orienté ma carrière en ciblant des métiers opérationnels au contact des clients.



J'ai 15 ans d'expérience professionnelle dans des PME et grands groupes avec une double compétence Managériale et Commerciale.



Pendant 6 ans, j'ai développé mes compétences de manager dans le secteur de la bureautique pour le compte d'un service client d'une PME.



La suite naturelle était pour moi de m'investir dans un projet personnel avec de nouvelles responsabilités dans un contexte de reprise d'entreprise. Durant 4 ans, j'ai occupé le poste de gérant et j'ai démarré ma première expérience de commercial en B to B.



Durant ces dernières années, j'ai choisi un tournant complémentaire au développement de mes compétences commerciales dans le domaine de la bureautique et de la santé.



Aujourd'hui, ma mission est de donner l’opportunité au plus grand nombre d’accéder aux loisirs nautiques au travers d'une offre de bateaux moteurs en neuf ou d'occasion. Ma pratique professionnelle vise a vous apporter des solutions concrètes et adaptées a votre programme de navigation.



Mes compétences :

Management

Organisation

Développement commercial

Négociation commerciale

Relationnel

Analyse et synthèse

Leadership

Marketing opérationnel

Stratégie digitale