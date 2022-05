Patrice BONNEAU

20 ans d'expérience dans le tourisme (distribution et production) et plus particulièrement dans le domaine de la résidence de tourisme en France.

Compétences commerciales BtoB et BtoC, techniques, managériales et de la production.

Bonnes connaissances dans l'organisation, la mise en place et le suivi de projet.

Sens aigu du service clients.

Passion du terrain et du travail en équipe.



Mes compétences :

Enseignement

Management d'équipe

Management de projet

Commercial

BTOB

Organisation et stratégie

Organisation

Grands comptes

Vente

Rédaction

Suivi de projet

Management

Service clients

Adaptation

E-commerce