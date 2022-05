Patrice BOUDRINGHIN

Après avoir obtenu un Bac C en 1983, je me suis orienté vers le technique dans le cadre d'une formation de technicien de maintenance industrielle (IUT de Valenciennes), pour bifurquer par la suite vers la formation informatique et le commercial.

Dans un premier temps spécialisé dans le domaine des Arts Graphiques(revendeur Agfa, puis Scitex et Creo), j'ai par la suite complété mon expérience dans les domaines des Infrastructures Informatiques, et des solutions de gestion (MBS Navison, Sage).

Aujourd'hui en poste chez SERIANS (270 salariés, 33€ de CA), je suis en charge du développement de l'agence de Lille.



Mes compétences :

équitation

ERP

Informatique

Infrastucture

Judo

Jujitsu

Microsoft CRM

Microsoft Navision

Sage