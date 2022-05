Patrice BOUFFARTGUE

Textile, stylisme, modélisme, délocalisation de la production de textile en Tunisie

MMServices

MMServices, c’est un savoir-faire de plus de 25 ans acquis dans le domaine du textile au Maghreb et en Europe. Après avoir travaillé pour diverses sociétés comme Chipie, Teddy Smith, ou encore Chabbert Industrie pour les marques Liberto, Façonnable, Aigle, etc., Patrice devient manager dans un centre de coupe et développement de collection en corsetterie, lingerie et bain. Il a notamment en charge les marques Aubade, Chantelle, Simone Pérèle, Barbara… etc.



Homme de challenge, il lance aujourd’hui un concept de solutions clés en main pour les créateurs européens désirant délocaliser leur production en Tunisie.



Mes compétences :

Production

Qualité

Textile