Patrice BOULÉ

Je dispose d’une solide expérience de plus de 20 ans dans la fonction comptable, contrôle de gestion et de management. Dans ce cadre, j'ai notamment eu l’opportunité de la charge de la gestion du secteur de l’industrie automobile ainsi que le management d’équipes pour :



-Actuellement en poste chez Motul SA en CDD jusqu'au 28/11/2018 en tant que responsable contrôle de gestion usine.



- STECO POWER SA responsable financier (5personnes) 30ME de CA 122 salariés de 2009 à 2013.



- BENDIX AFTERMARKETS responsable financier marque Holts basé à Beauvais et Condé-sur-Noireau en Normandie (10 personnes) CA 90ME 150 salariés de 1990 à 2009.



Sérieux, d’autorité naturelle, créatif et organisé, dans le respect des règles de confidentialité, et avec le sens des responsabilités requis pour cette fonction, je suis capable de m’adapter à toutes les situations, qu’il s’agisse de travailler en équipe ou en autonomie par exemple.



Mes compétences :

Finance d'entreprise

Communication interne