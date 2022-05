Patrice BOURDIN

Mon parcours :

Sorti du cycle scolaire à 15 ans 1/2, je suis rentré aussitôt dans la vie active. J'ai exercé durant, près de 5 ans, un peu tous les métiers, d'où un certain savoir dans l'utilisation de mes mains.

J'ai débuté ma carrière de Commercial en Avril 1980. Je suis passé par tous les postes et toutes les fonctions liés à cette profession. Cela m'a aussi amené à être Chef d'Entreprise. Mes secteurs d’activités se résument en 3 grands axes : l'Assurance à la personne, la Maison Individuelle et l'Amélioration de l'Habitat.

Ma résidence :

J'ai longuement habité dans l'Eure, quelques années en Haute-Savoie ainsi qu'en Ukraine où je résidai avec ma femme.

De retour en France depuis mi 2014, j'exerce actuellement dans le secteur du Traitement de l'Humidité sur toute la Normandie.

Ma personnalité :

Honnête, très franc (peut-être trop parfois), persévérant, ambitieux, créatif. Toujours à la recherche d'une "bonne idée". Aime les défis, les challenges.