Patrice BOURGEIX

Après 12 ans d'expérience dans le développement touristique en Dordogne - Périgord, un choix de vie familial m'a mené à Rabat au Maroc depuis septembre 2010.

Responsable d'une association de valorisation touristique du patrimoine en France, je suis prêt à mettre mes compétences et ma motivation au service d'un projet de développement touristique marocain.

Si vous souhaitez associer développement touristique et valorisation du patrimoine historique et naturel, développement local et tourisme culturel, à Rabat en particulier et au Maroc en général, mon profil peut vous intéresser.



Mes compétences :

Initiative

Polyvalent

Réactif

Sens de l'initiative

travail en équipe