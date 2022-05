Patrice BOURGEOIS

Plus littéraire que scientifique de formation et de caractère, je m'oriente dès mon baccalauréat sur une formation courte dans un domaine qui m'attire depuis toujours : la publicité. Je choisis de faire mes armes dans une petite agence parisienne où je passe mes trois premières années d'expérience profesionnelle avant de rejoindre un annonceur début 1990.

Là, chez P-Ingénierie, je complète mon parcours en vivant la fonction marketing communication de l'intérieur en plein boum de l'industrie informatique. Je découvre par la même occasion les balbutiements de la PAO, des réseaux, de la messagerie électronique.

Pour aboutir chez MAXDATA à la touche finale : prendre en charge l'implantation d'une marque de A à Z sur le marché français. Un challenge passionnant, compliqué lorsqu'il s'agit de faire face aux marques à forte notoriété mais qui demande patience et tenacité... comme la course à pieds ou le cyclisme que je pratique aujourd'hui. Des sports durs et exigeants qui demandent avant tout une grande connaissance de soi. Et une grande humilité lorsqu'on les pratique sans tricher.

Après ce parcours j'ai décidé de me consacrer à un projet de création d'une structure souple, en association avec un de mes anciens imprimeurs. Histoire de voir si j'étais capable de tout lâcher pour repartir de zéro. Un vrai défi, compliqué je l'avoue en ces temps d'incertitude économique mais vraiment passionnant et totalement en phase avec ma philosophie de la vie : "osez, la vie fera le reste !"



