Patrice BRECHETTE

46 ans

PDG Sun Valley Biofruit France - importateur, courtier et consultant en produits biologiques

25 ans d'expérience import-export et développement en produits de l'agriculture biologique - fruits et légumes frais et transformés - épicerie - matières premières

15 ans d'expérience dans le développement overseas de projets de production et d'importation de fruits et légumes biologiques

30 pays connus

trilingue anglais-espagnol

fonctions occupées : direction commerciale - gérant de société - directeur marketing et développement - responsable d'unité





Mes compétences :

Vente

Exportation

Sourcing international

Conseil commercial

Importation