Patrice BRIDE

DireLeTravail est un projet lancé et animé dans la continuité de mon expérience de six années à la rédaction en chef des Cahiers pédagogiques :

- faire écrire des professionnels sur leur activité,

- utiliser les possibilités ouvertes par les outils numériques pour faciliter la publication de tels écrits,

- animer une publication nationale, Web voire papier, collectant des récits du travail,

- tout cela dans une démarche engagée, avec la conviction que « dire le travail » contribue à l'émancipation de ceux qui le font, voire le subissent.

C'est un projet ambitieux, et toutes les contributions sont les bienvenues : je suis ouvert à tous vos retours, et à tout contact !



