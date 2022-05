Patrice BROAGE

J'ai plus de 15 ans d'expériences de maîtrise d'oeuvre et de maîtrise d'ouvrage pour implanter des solutions SAP dans des environnements internationaux.



Mes expériences de maîtrise d'ouvrage m'ont également permis d'avoir les responsabilités de responsable du changement Supply Chain et de Risk Manager ainsi que de direction de projets.



De chef de projet SAP au sein d'un centre de compétence SAP pour couvrir les flux Supply Chain, je suis passé Responsable Projets SAP & Responsable Data Management, deux responsabilités menées en parallèle.

Mes expériences de Responsable de Data Management me permettent d'approcher les questions d'implantation d'ERP avec un axe complémentaire fort.



Je parle anglais couramment et parle, écrit, lit en espagnol.



Mes compétences :

Baan

Data Management

ERP

Maitrise d'oeuvre

Maîtrise d'ouvrage

Management

Manugistics

SAP

SAP ERP

Direction de projet