Patrice BROGNON

Gestion commerciale et développement de la société LAC, (Les Ateliers Complémentaires).



ACTIVITE :

Agencement, PLV, merchandising, habillages de linéaires, mobiliers commerciaux, stands, corners et mobiliers spéciaux, fourniture de gondoles, racks et collections de meubles standard personnalisables.

Site web : http://wwwthe-shop-design.com



COMPLEMENTS :

Décors et accessoires de vitrines en standard : http://www.decovitrines.com

Mannequins : http://www.busteshop.com



OUTILS :

Studio de création, études technique, partenariats en fabrications métal, bois, matières plastiques, impression numérique intégrée.

Logistique, transport et dispaching.



DOMAINES D'INTERVENTIONS :

Prêt à porter, épicerie fine, vins, alcools, sports-cycles, arts de la table-linge de maison, jardinerie,-fleurs, librairie-papeterie, pharmacie-optique, téléphonie, agence de voyages, tourisme en région, musées, literie, bricolage-décoration...



NOS POINTS FORTS :

Créativité réaliste et adapté à vos besoins, qualité des productions principalement localisées en France, réactivité et respect des délais. Outils de productions adaptés aux petites, moyenne et plus grandes séries.



Contact direct :

contact@lacdirect.com



Mes compétences :

Développement commercial