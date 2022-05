Summary



Customs: Import / Export / Bonded Warehouse / Inward & Outward Processing / Intrastat

Compliance: Dual Use, US EAR & ITAR, Denied Party Lists and Export Control

Preference processing

Logistic: Quality Management / Plant Maintenance / Customer Service / Environment Hygiene Safety



Mes compétences :

Compliance

Customs

Export

Import

Logistic

SAP

SAP GTS