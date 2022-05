Patrice BRUSCELLA

Je suis titulaire d’un Doctorat en Microbiologie Moléculaire et Biotechnologies qui constitue l'aboutissement de ma formation universitaire à l'Université de la Méditerranée (Aix-Marseille II) entre 1993 et 2004.



Mon parcours professionnel a débuté avec une expérience post-doctorale aux Etats-Unis de Mars 2005 à Décembre 2007, à l'Université du Texas à Houston, et m’a permis d’aborder un nouveau projet de recherche. J'ai ainsi pu approfondir mon expérience dans l’utilisation des techniques de Biologie Moléculaire dans un nouveau microorganisme et dans ce cadre, ce séjour de 3 ans aux Etats-Unis m’a également donné une grande aisance en anglais.



Par la suite, j'ai eu l'opportunité de revenir en France, et de rejoindre le CNRS et plus particulièrement le laboratoire d'expression microbienne, à Paris, de Janvier 2008 à Juin 2010.



J'ai également une expérience dans l'enseignement supérieur privé en tant que professeur référent en Biologie Moléculaire, Biochimie, Histologie et Embryologie sur la région Ile de France.



Aujourd'hui je suis chercheur à l'INSERM, dans le service de virologie de l’Hôpital H. Mondor de Créteil.



Mes compétences :

Gestion de projet

Biotechnologies

Génétique

Enseignement

Biologie cellulaire

Biochimie

Santé

Microbiologie

Biologie moléculaire

Process