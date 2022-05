Patrice CARMOUZE

Etudes de droit et de lettres, enseignement puis journalisme à France Inter d'abord, ensuite dans la presse écrite. Au Quotidien du Médecin puis au Quotidien de Paris comme chez de service (société puis politique) puis rédacteur en chef.Collaborations: l'express,l'événement du jeudi, France soir, Lui, Cuisines et vins de France

A la télévision, Ciel mon mardi, Coucou c'est nous,(avec Christophe Dechavanne) 37,5 le soir,( avec Anne Barrère) Faut pas pousser ( avec P. Bellemare) Rive droite rive gauche (avec Th. Ardisson) Mes meilleurs amis ( Fr2) Y'a un début à tout (Fr 2)La soirée de l'étrange, 20 ans de débats, la Ferme 1 et 2 (avec Christophe Dechavanne) Destination goûts (TV5 monde) Création de Cap 24 (TNT) Voyages en France (Renault TV) Des îles et des hommes ( avec Ch. Karembeu Planète) etc...

Radio: France Inter le fou du roi( avec St Bern) Europe 1 pendant un an (2006)

Ecrits: L'homme décalé (roman A. Carrière) Que du bonher (roman Denoël) le grand Carmouzier (Chiflet et cie)