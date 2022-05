Responsabilités, initiatives, volonté et empathie sont des mots qui me caractérisent .

Doté d'un charisme naturel, j'aime ces relations humaines avec les clients qui font naître et développer un projet, une histoire chaque fois différente et enrichissante.



Rencontrer, partager, aimer et respecter ces clients, ses clients c'est le sens de ma vie professionnelle.



Depuis plus 24 ans c'est une passion.



Mes compétences :

Informatique