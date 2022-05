Patrice CESA

Madame , Monsieur



Etant à la recherche d’un emploi dans la logistique, je vous transmets ma candidature.



Fort d’une expérience professionnelle de responsable magasin depuis 10 ans au sein d’une



entreprise de négoce de matériaux, j’ai encadré jusqu'à cinq personnes.



A cette occasion j’ai acquis des compétences en management d’équipes et dans les diverses



dimensions de la gestion de stocks (détermination des besoins en stockage, répartition des tournées



chauffeurs, coordination des activités du magasin…).



Par ailleurs, mon gout du challenge et mes qualités relationnelles m’ont permis de développer de



bonnes aptitudes commerciales.



Volontaire et ambitieux, je souhaite aujourd’hui proposer mes acquis a une entreprise évolutive et



soucieux de la qualité du service client.



Disponible de suite, je reste à votre disposition en vue d’un futur entretien durant lequel je



vous présenterai plus amplement mon parcours et ma forte motivation a intégrer votre équipe.



En espérant que ma candidature retienne votre attention, je vous prie d’agréer, madame, monsieur,



mes salutations distinguées.





Mr CESA PATRICE







